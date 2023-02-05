"Жирона" Цыганкова победила в матче Ла Лиги

В матче 20-го тура чемпионата Испании “Жирона” на своем поле обыграла “Валенсию” со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Борха Гарсия. Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

“Жирона”, набрав 24 очка, вышла на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 20 очками осталась на 16-й позиции.

“Жирона” – “Валенсия” - 1:0 (0:0)

Гол: Гарсия, 63 - 1:0

“Жирона”: Гассанига, Фернандес, Эспиноса, Буэно, Мигель Гутьеррес, Мартин (Цыганков, 78), Тони Вилья (Рикельме, 62), Ромеу, Алеиш Гарсия, Гарсия (Эррера, 78), Кастельянос (Стуани, 62).

“Валенсия”: Мамардашвили, Фулькье, Джемерт, Озкаджар, Гайя, Тони Лато (Хесус Васкес, 83), Гильямон (Мориба, 78), Алмейда, Муса (Дуро, 78), Лино (Маркос Андре, 78), Кавани.

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