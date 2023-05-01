Главная Новости "Жирона" Цыганкова одержала уверенную гостевую победу в Ла Лиге

"Жирона" Цыганкова одержала уверенную гостевую победу в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 16:58
"Жирона" Цыганкова одержала уверенную гостевую победу в Ла Лиге Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании “Жирона” на выезде обыграла “Севилью” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Хуанпе и Валентина Кастельяноса. Украинский полузащитник каталонцев Виктор Цыганков провел на поле почти весь матч и отдал голевую передачу.

“Жирона”, набрав 44 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Севилья” с 41 очком осталась на 11-й позиции.

“Севилья” – “Жирона” - 0:2 (0:1)
Голы: Хуанпе, 23 - 0:1, Кастельянос, 55 - 0:2

“Севилья”: Дмитрович, Монтьель, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо (Сусо, 60), Гомес (Ракитич, 60), Окампос, Гуйе (Рафа Мир, 75), Хиль (Ламела, 82), Эн-Несири.

“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Хави (Кальенс, 63), Буэно, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 73), Рикельме (Артеро, 90), Ромеу, Мартин, Цыганков (Эспиноса, 90), Кастельянос (Рейньер, 73).

Не пропустите: Роналду хочет покинуть "Аль-Наср".

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Севилья Жирона Ла Лига Испания
Популярные новости
"Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола 29 апр 2023, 17:02 "Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге
"Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом" Новости футбола 29 апр 2023, 16:09 "Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом"
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги Новости футбола 29 апр 2023, 15:27 Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" Новости футбола 27 апр 2023, 17:23 "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом"
"Реал" ведет переговоры с Зиданом Новости футбола 27 апр 2023, 14:02 "Реал" ведет переговоры с Зиданом
"Барселона" потерпела поражение в Мадриде Новости футбола 26 апр 2023, 18:03 "Барселона" потерпела поражение в Мадриде
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 1 мая Новости футбола Сегодня, 17:42 Артета намерен лично заняться приоритетным трансфером "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 17:30 Месси отправился в Саудовскую Аравию после поражения ПСЖ Новости футбола Сегодня, 17:15 "Лестер" упустил победу над "Эвертоном" в матче аутсайдеров АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:58 "Жирона" Цыганкова одержала уверенную гостевую победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:42 Почеттино попросил "Челси" купить звезду "Баварии" Новости футбола Сегодня, 16:30 Тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в национальной команде Новости футбола Сегодня, 16:15 "Бавария" начала переговоры по трансферу нападающего сборной Франции Новости футбола Сегодня, 15:55 Моуринью ответил на предложение возглавить "Челси" Новости футбола Сегодня, 15:45 Агент пообещал "Барселоне" дорого продать Фати: названа сумма
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 02 мая 2023 Прогноз на матч Арсенал - Челси 2 мая 2023 года Футбол 03 мая 2023 Прогноз на матч Лацио - Сассуоло 3 мая 2023 года Футбол 03 мая 2023 Прогноз на матч Верона - Интер 3 мая 2023 года Футбол 04 мая 2023 Прогноз на матч Удинезе - Наполи 4 мая 2023 года