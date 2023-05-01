"Жирона" Цыганкова одержала уверенную гостевую победу в Ла Лиге

В матче 32-го тура чемпионата Испании “Жирона” на выезде обыграла “Севилью” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Хуанпе и Валентина Кастельяноса. Украинский полузащитник каталонцев Виктор Цыганков провел на поле почти весь матч и отдал голевую передачу.

“Жирона”, набрав 44 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Севилья” с 41 очком осталась на 11-й позиции.

“Севилья” – “Жирона” - 0:2 (0:1)

Голы: Хуанпе, 23 - 0:1, Кастельянос, 55 - 0:2

“Севилья”: Дмитрович, Монтьель, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо (Сусо, 60), Гомес (Ракитич, 60), Окампос, Гуйе (Рафа Мир, 75), Хиль (Ламела, 82), Эн-Несири.

“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Хави (Кальенс, 63), Буэно, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 73), Рикельме (Артеро, 90), Ромеу, Мартин, Цыганков (Эспиноса, 90), Кастельянос (Рейньер, 73).

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