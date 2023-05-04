"Жирона" Цыганкова одержала домашнюю победу в Ла Лиге

В матче 33-го тура чемпионата Испании “Жирона” на своем поле обыграла “Мальорку” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Бернандо Эспиносы и Валентина Кастельяноса. У гостей отличился Ведат Мурики. Украинский полузащитник каталонского клуба Виктор Цыганков провел на поле почти весь матч, но не отметился результативными действиями.

“Жирона”, набрав 47 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с 41 очком осталась на 12-й позиции.

“Жирона” – “Мальорка” - 2:1 (1:0)

Голы: Эспиноса, 45 - 1:0, Мурики, 80 (с пенальти) - 1:1, Кастельянос, 84 - 2:1

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Эспиноса, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 73), Рикельме, Ромеу, Мартин (Ян Коуто, 90), Рейньер (Артеро, 59), Цыганков (Кальенс, 90), Кастельянос (Стуани, 90).

“Мальорка”: Райкович, Вальент, Хаджикадунич (Дани Родригес, 66), Копете, Коста (Аугустинссон, 72), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета, Морланес (Гренье, 86), Санчес, Ндиайе (Анхель Родригес, 86), Мурики.

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