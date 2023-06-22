"Жирона" Цыганкова может подписать аргентинца из "Манчестер Сити"

"Жирона", за которую выступает украинец Виктор Цыганков, проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Максимо Перроне, сообщает журналист Бруно Гонсалес Гарсия в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб хочет арендовать 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Оба клуба принадлежат компании City Football Group, поэтому сделка вполне может осуществиться.

Перроне перешел в “Манчестер Сити” в январе 2023 года из “Велес Сарсфилд”. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб два матча, проведя на поле в общей сложности 20 минут. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.