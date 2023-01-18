"Жирона" пока не может заявить украинца Цыганкова

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков пока еще не заявлен за “Жирону”, в которую перешел накануне из киевского “Динамо”.

Для этого испанскому клубу нужно исключить из заявки как минимум одного футболиста.

Скорее всего, места в ней лишится молодой хавбек Рамон Террац. Также в числе претендентов “на выход” называют Саму Сайз и Ману Вальехо.

Напомним, что украинец подписал контракт с испанским клубом до 2027 года.