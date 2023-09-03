Жирона побеждает в третьем матче подряд и выходит на второе место

Жирона в четвертом туре Ла Лиги принимала Лас-Пальмас. Игра проходила на стадионе Эстади Монтиливи.

Матч сложился достаточно сложным для Жироны, несмотря на то, что они были фаворитами игры. На 30-й минуте первого тайма Алекс Суарес забил гол, который в итоге отменили из-за офсайда. Первый тайм завершился при ничейном счете. Во второй половине матча ситуация кардинально не изменилась. Равная и трудная игра для обоих коллективов. Только на 88-й минуте Жирона смогла вырвать победу. Благодаря голу Порту, хозяева одержали третью победу подряд. После четырех туров в Жироны три победы и одна ничья. В итоге команда занимает второе место.

Ла Лига. Четвертый тур

"Жирона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Голы: 1:0 - 88 Порту

"Мальорка" - "Атлетик Бильбао" - 0:0