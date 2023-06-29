"Жирона" определилась с будущим украинца Виктора Цыганкова

“Жирона” не хочет продавать украинского полузащитника Виктора Цыганкова в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Руководство испанского клуба довольно игрой украинца и не хочет с ним расставаться. К тому же, испанцам в случае продажи игрока придется отдать 50 процентов его бывшему клубу киевскому “Динамо”.

25-летний Цыганков перешел в “Жирону” в январе 2023 года. В минувшем сезоне он провел 19 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.