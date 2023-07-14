"Жирона" купила полузащитника "Манчестер Сити"

Пресс-служба “Жироны” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Манчестер Сити” и сборной Венесуэлы Янхеля Эрреры.

Сумма трансфера не разглашается. 25-летний футболист подписал с каталонским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Эррера выступал за “Манчестер Сити” с 2017 года. Он перешел в английский клуб в феврале 2017 года из “Атлетико Венесуэла”. Сумма трансфера составила один миллион евро. Впрочем, за английский клуб он не провел ни одного матча, так как играл на правах аренды за “Нью-Йорк Сити”, “Уэску”, “Гранаду” и “Эспаньол”. В прошлом сезоне Эррера играл за “Жирону” на правах аренды. Он провел за испанский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Эррера с 2016 года играет за сборную Венесуэлы. Всего он провел за венесуэльскую национальную команду 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил 12 желтых карточек.

В прошлом сезоне “Жирона” финишировала на 10-м месте в чемпионате Испании и не сумела завоевать право сыграть в еврокубках.