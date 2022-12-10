Жестче еще не было: судья матча Нидерланды - Аргентина установил рекорд ЧМ
Новости футбола Сегодня, 06:19
Арбитр матча четвертьфинала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной Антонио Матеу Лаос вписал свое имя в историю мировых первенств.
Вчера он установил рекорд по числу карточек.
По ходу встречи Лаос показал 15 желтых карточек. Интересно, что два предупреждения он дал уже во время серии пенальти.
Прошлый рекорд был установлен в 2002 году в матче Камерун – Германия. Там было показано 12 предупреждений.
Напомним, что Аргентина прошла Нидерланды в серии пенальти.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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