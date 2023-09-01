Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: все результаты

В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.

На групповой стадии турнира представлены 32 клуба, которые разделены на8 групп.

Отметим, что последним победителем Лиги Европы является испанская Севилья.

Результаты жеребьевки

Группа A: Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург, Бачка Топола

Группа B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК (Афины)

Группа C: Рейнджерс, Бетис, Спарта, Арис

Группа D: Аталанта, Спортинг, Штурм, Ракув

Группа E: Ливерпуль, ЛАСК, Унион Сен-Жилуаз, Тулуза

Группа F: Вильярреал, Ренн, Маккаби (Хайфа), Панатинаикос

Группа G: Рома, Славія, Шериф, Серветт

Группа H: Байер, Карабах, Мольде, Гакен

Расписание матчей групповой стадии:

1 тур: 21 сентября 2023

2 тур: 5 октября 2023

3 тур: 26 октября 2023

4 тур: 9 ноября 2023

5 тур: 30 ноября 2023

6 тур: 14 декабря 2023

Напомним, что вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.