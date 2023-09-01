Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: все результаты
Новости футбола Сегодня, 07:36
жеребьевка
В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.
На групповой стадии турнира представлены 32 клуба, которые разделены на8 групп.
Отметим, что последним победителем Лиги Европы является испанская Севилья.
Результаты жеребьевки
- Группа A: Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург, Бачка Топола
- Группа B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК (Афины)
- Группа C: Рейнджерс, Бетис, Спарта, Арис
- Группа D: Аталанта, Спортинг, Штурм, Ракув
- Группа E: Ливерпуль, ЛАСК, Унион Сен-Жилуаз, Тулуза
- Группа F: Вильярреал, Ренн, Маккаби (Хайфа), Панатинаикос
- Группа G: Рома, Славія, Шериф, Серветт
- Группа H: Байер, Карабах, Мольде, Гакен
Расписание матчей групповой стадии:
1 тур: 21 сентября 2023
2 тур: 5 октября 2023
3 тур: 26 октября 2023
4 тур: 9 ноября 2023
5 тур: 30 ноября 2023
6 тур: 14 декабря 2023
Напомним, что вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
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