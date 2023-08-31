Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: ОНЛАЙН

Сегодня в Монако состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Церемония начнётся в 18:00 СЕТ. Следить за событиями в Монако вы можете в нашем онлайне.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Группа A:

Группа B:

Группа C:

Группа D:

Группа E

Группа F

Группа G:

Группа H:

Участники жеребьёвки

Корзина 1: Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария Мюнхен, Пари Сен-Жермен, Бенфика, Фейенорд

Корзина 2: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Интер Милан, Боруссия Дортмунд, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал

Корзина 3: Шахтёр Донецк, РБ Зальцбург, Милан, Брага, ПСВ, Лацио, Црвена Звезда, Копенгаген

Корзина 4: Янг Бойз, Реал Сосьедад, Галатасарай, Селтик, Ньюкасл Юнайтед, Унион Берлин, Антверпен, Ланс

Прямая видео трансляция жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА

Смотрите онлайн трансляцию события на официальном сайте УЕФА. Также жеребьёвку в вашей стране покажут телеканалы, которые владеют правами на показ группового этапа Лиги чемпионов.

Процедура жеребьёвки

32 клуба были поделены на 4 корзины. В первую попали действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций УЕФА. Во второй, третьей и четвёртой корзинах команды ранжированы по клубному рейтингу УЕФА.

Клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом на групповом этапе.

Жеребьёвка начнётся с Корзины 1 и будет слепой. Со второй по четвёртую Корзины компьютер будет отмечать группы, в которые может попасть команда, чтобы не встретиться с представителем своей страны.

Даты матчей группового этапа Лиги чемпионов