Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: ОНЛАЙН
Сегодня в Монако состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Церемония начнётся в 18:00 СЕТ. Следить за событиями в Монако вы можете в нашем онлайне.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
- Группа A:
- Группа B:
- Группа C:
- Группа D:
- Группа E
- Группа F
- Группа G:
- Группа H:
Участники жеребьёвки
- Корзина 1: Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария Мюнхен, Пари Сен-Жермен, Бенфика, Фейенорд
- Корзина 2: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Интер Милан, Боруссия Дортмунд, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал
- Корзина 3: Шахтёр Донецк, РБ Зальцбург, Милан, Брага, ПСВ, Лацио, Црвена Звезда, Копенгаген
- Корзина 4: Янг Бойз, Реал Сосьедад, Галатасарай, Селтик, Ньюкасл Юнайтед, Унион Берлин, Антверпен, Ланс
Прямая видео трансляция жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА
Смотрите онлайн трансляцию события на официальном сайте УЕФА. Также жеребьёвку в вашей стране покажут телеканалы, которые владеют правами на показ группового этапа Лиги чемпионов.
Процедура жеребьёвки
32 клуба были поделены на 4 корзины. В первую попали действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций УЕФА. Во второй, третьей и четвёртой корзинах команды ранжированы по клубному рейтингу УЕФА.
Клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом на групповом этапе.
Жеребьёвка начнётся с Корзины 1 и будет слепой. Со второй по четвёртую Корзины компьютер будет отмечать группы, в которые может попасть команда, чтобы не встретиться с представителем своей страны.
Даты матчей группового этапа Лиги чемпионов
- Тур 1: 19/20 сентября
- Тур 2: 3/4 октября
- Тур 3: 24/25 октября
- Тур 4: 7/8 ноября
- Тур 5: 28/29 ноября
- Тур 6: 12/13 декабря