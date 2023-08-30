Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть?

В сентябре параллельно с Лигой чемпионов УЕФА начинается также второй по статусу еврокубковый футбольный турнир: Лига Европы УЕФА. Dailysports собрал в одном месте всю информацию, которую нужно знать о жеребьёвке этого турнира.

Когда и где состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА?

Мероприятие состоится в Монако в конгресс-центре “Гримальди Форум”. Событие пройдёт на следующий день после жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА - 1 сентября и начнётся в 13:00 СЕТ.

Кто участвует в жеребьёвке группового этапа Лиги Европы УЕФА?

Всего в этой стадии турнира традиционно примут участие 32 клуба. 12 из них получили автоматические путёвки в групповую стадию. Ещё 10 станут известны после раунда плей-офф этого турнира. Остальные места получат неудачники квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

19 из 32 участников группового этапа Лиги Европы УЕФА

AUT: Штурм Грац

ENG: Брайтон, Ливерпуль, Вест Хэм

ESP: Бетис, Вильярреал

FRA: Марсель, Ренн, Тулуза

ITA: Аталанта, Рома

GER: Фрайбург, Байер

GRE: Панатинаикос

ISR: Маккаби Хайфа

NOR: Молде

POR: Спортинг

SRB: ТСЦ

SUI: Серветт

Какая процедура жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА?

32 клуба будут разделены на 4 корзины в зависимости от своего клубного рейтинга. Команды из одной ассоциации не могут сыграть друг с другом на групповом этапе. Другие ограничения будут объявлены перед жеребьёвкой.

Где смотреть жеребьёвку группового этапа Лиги Европы УЕФА?

В прямом эфире церемонию покажет официальный сайт УЕФА. Также вы можете следить за событием на телеканалах своей страны, которые владеют правами на показ группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Когда состоятся матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА?

Базовый день проведения матчей - четверг. Групповой этап начнётся 21 сентября, а последние матчи запланированы на 14 декабря этого года. Финал состоится 22 мая 2024 года на стадионе “Авива” в Дублине.

1 тур: 21 сентября 2023

2 тур: 5 октября 2023

3 тур: 26 октября 2023

4 тур: 9 ноября 2023

5 тур: 30 ноября 2023

6 тур: 14 декабря 2023

Кто выходит в плей-офф Лиги Европы УЕФА?

Победители каждой группы попадают в 1/8 финала турнира. Команды, которые финишируют вторыми, встретятся в раунде плей-офф с командами, которые перейдут из Лиги чемпионов после группового этапа. Команды, которые финишируют третьими, перейдут в Лигу конференций УЕФА. Четвёртые места каждой группы вылетают из еврокубков.