Жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть?

Новый сезон Лиги конференций УЕФА только третий в истории турнира, однако у него уже есть свои поклонники. Это прекрасный турнир для команд из скромных чемпионатов показать себя на международной арене и встретиться с клубами из топ-чемпионатов. Dailysports собрал главную информацию, которую нужно знать о групповом этапе этого турнира.

Когда и где состоится жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА?

Событие пройдёт в один день с жеребьёвкой Лиги Европы УЕФА: церемония состоится в конгресс-центре Гримальди Форум в Монако. Начало жеребьёвки в 14:30 СЕТ.

Кто участвует в жеребьёвке группового этапа Лиги конференций УЕФА?

Место в группах получат 32 клуба: 22 из них попадут сюда через квалификацию Лиги конференций, ещё 10 мест займут неудачники раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА. На данный момент ещё неизвестен ни один участник групповой стадии турнира.

Какая процедура жеребьёвки группового этапа Лиги конференций УЕФА?

32 участника будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Клубы будут ранжированы в зависимости от своего клубного рейтинга УЕФА: самые статусные клубы попадут в первую корзину. Команды из одной ассоциации не смогут встретиться друг с другом на групповом этапе.

Где смотреть жеребьёвку группового этапа Лиги конференций УЕФА?

В прямом эфире церемонию покажет официальный сайт УЕФА. Также вы сможете увидеть жеребьёвку на каналах своей страны, которые владеют правами на показ матчей групповой стадии Лиги конференций.

Когда состоятся матчи группового этапа Лиги конференций УЕФА?

Базовые даты матчей Лиги конференций повторяют даты Лиги Европы УЕФА. Эта стадия турнира начнётся 21 сентября и завершится 14 декабря. Финал состоится 29 мая 2024 года в Афинах.

Кто выходит в плей-офф Лиги конференций УЕФА?

Победители всех восьми групп получают место в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые финишируют вторыми, вместе с третьими местами групп Лиги Европы УЕФА сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала.