Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Новости футбола Сегодня, 14:12
ФОТО: Dave M. Benett
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что в возрасте 84 лет умерла Кэти Фергюсон - жена легендарного экс-тренера «Красных дьяволов» Сэра Алекса Фергюсона.
Они познакомились в 1964 году, когда будущему тренеру было 23 года. Спустя два года они поженились и прожили в браке 57 лет. Пара воспитала троих сыновий, у них 12 внуков и один правнук.
«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают искренние соболезнования Сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти.
Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой Сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», – сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».
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