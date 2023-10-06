Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что в возрасте 84 лет умерла Кэти Фергюсон - жена легендарного экс-тренера «Красных дьяволов» Сэра Алекса Фергюсона.

Они познакомились в 1964 году, когда будущему тренеру было 23 года. Спустя два года они поженились и прожили в браке 57 лет. Пара воспитала троих сыновий, у них 12 внуков и один правнук.

«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают искренние соболезнования Сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти.

Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой Сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», – сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».