Жена Хакими подала на развод: футболиста подозревают в изнасиловании

Испанская актриса Хиба Абук решила развестись с защитником ПСЖ Ашрафом Хакими.

Такое решение она приняла после того, как игрока начали обвинять в сексуальном насилии в отношении молодой девушки.

В то же время El Cierre Digital уточняет, что развод не имеет отношения к шумихе вокруг игрока.

Дело в том, что пара решила расстаться уже несколько недель назад.