Жена Дани Алвеса заступилась за футболиста, подозреваемого в изнасиловании

Бывший защитник “Барселоны” Дани Алвес не помнит, как совершал действия сексуального характера в отношении молодой девушки в ночном клубе Барселоны.

Об этом в передаче El Programa de Ana Rosa заявила жена футболиста Джоана Санс.

По ее словам, в ту ночь бразилец был сильно пьян.

“Когда Дани Алвес сказал жене не навещать его, он сделал это потому, что не хотел показывать ей, в каких условиях он находится”, - говорится в сюжете.

Напомним, что футболисту грозит реальный тюремный срок.