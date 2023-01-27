Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма все фото с футболистом

Жена Дани Алвеса почистила свой Инстаграм, удалив оттуда все фото с футболистом.

Это произошло после того, как бразильца обвинили в изнасиловании девушки в Барселоне.

Напомним, что на днях футболиста взяли под стражу без права внесения залога.

Изначально супруга игрока Жоана Санс пыталась поддержать футболиста, но теперь она удалила даже фотографии со свадьбы.

Напомним, что Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.