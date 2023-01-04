Жду и страдаю: Лунин резко высказался о своей ситуации в "Реале"

Украинский нападающий “Реала” Андрей Лунин рассказал, что он недоволен своим положением в королевском клубе.

“Я работаю уже три года. Все это время я страдаю и жду. Я использую те шансы, которые получаю. Я делаю это для того, чтобы не уйти. Я хочу остаться, так как нахожусь в лучшем месте с лучшими людьми, которые мне помогают. В нашей команде очень хорошая атмосфера. Любой футболист скажет, что хочет играть постоянно. Я готов и выполнять свою работу, а тренер принимает решения”, - приводит слова Лунина Relevo.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за “Реал” семь матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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