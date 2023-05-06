Ждать Неймара и Роналду? В "Ньюкасле" ответили на слухи

Наставник "Ньюкасл" Эдди Хау ответил на слухи о возможном подписании своим клубом форвардов Криштиану Роналду и Неймара.

По его словам, задача клуба – находить талантливых игроков на ранних стадиях их карьеры, и развивать их постепенно.

“Мы будем искать недорогие и перспективные варианты для укрепления своего состава”, - сказал он.

Ранее СМИ писали, что “Ньюкасл” видит в Неймаре усиление перед участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне.