Звезда мирового футбола Кларенс Зеедорф высказался о потенциальных обладателях награды “Золотой мяч” в этом году.

По мнению нидерландца, неплохие шансы на награду имеют Винисиус Жуниор, Кевин де Брюйне и Федерико Вальверде.

“Вальверде впечатлил меня своими навыками полузащитника. Мне кажется, у него есть потенциал стать одним из лучших, если он будет больше играть в центре поля и забивать больше голов”, - сказал он.

Интересно, что Вальверде и Зеедорф знакомы по работе в “Депортиво”.