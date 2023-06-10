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Зеедорф высказался о потенциальных обладателях награды “Золотой мяч”

Новости футбола Сегодня, 04:17
Зеедорф высказался о потенциальных обладателях награды “Золотой мяч” Photo: Twitter Milan

Звезда мирового футбола Кларенс Зеедорф высказался о потенциальных обладателях награды “Золотой мяч” в этом году.

По мнению нидерландца, неплохие шансы на награду имеют Винисиус Жуниор, Кевин де Брюйне и Федерико Вальверде.

“Вальверде впечатлил меня своими навыками полузащитника. Мне кажется, у него есть потенциал стать одним из лучших, если он будет больше играть в центре поля и забивать больше голов”, - сказал он.

Интересно, что Вальверде и Зеедорф знакомы по работе в “Депортиво”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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