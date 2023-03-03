Заслуженный тренер СССР выступила против высоких зарплат у футболистов в РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против высоких зарплат у российских футболистов.

По словам известного специалиста, футболисты никогда не приносили России великие победы, как это делают фигуристы.

"Мне тяжело выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. Мы все любим футбол, но мы у него не в почете.

Несправедливость — не то слово, чтобы описать такие зарплаты футболистам в России. За что им платят такие деньги?" - сказала она.