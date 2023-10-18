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Защитнику Реала сократили срок дисквалификации, и он сыграет против Барселоны

Новости футбола Сегодня, 11:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Защитнику Реала сократили срок дисквалификации, и он сыграет против Барселоны Защитнику Реала сократили срок дисквалификации, и он сыграет против Барселоны

Апелляционный комитет сократил санкцию для Начо Фернандеса с двух до трех матчей, сообщили в El Partidazo de COPE.

Таким образом, защитнику Реала будет разрешено участвовать в матче против Барселоны, который состоится 28 октября.

Напомним, что защитник был дисквалифицирован на три матча за грубый фол в матче чемпионата Испании против "Жироны" (3:0) в 8-м туре Ла Лиги. Реал оспорил это решение, и в результате Начо пропустит матч с "Севильей" (поединок с "Осасуной" игрок уже пропустил). После матча с Жироной сам Начо извинился перед игроком каталонцев Порту. Извинения принес тренер Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес.

Родом из Мадрида. Воспитанник школы клуба "Реал Мадрид", в которую поступил в возрасте 10 лет. В возрасте 12 лет у Начо обнаружили сахарный диабет 1-го типа. Это заставило его более внимательно следить за своим здоровьем, но не помешало начать профессиональную карьеру футболиста.

2 сентября 2012 года официально получил майку с номером 27, но по решению Жозе Моуринью оставался некоторое время в резервной команде. 27 ноября 2013 года на 27-й минуте сменил Хесе в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА, так как Серхио Рамос был удален.

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