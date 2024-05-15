Защитнику Реала Мадрид летом придется искать новый клуб

Этим летом Реал планирует сильно обновить защитную линию. И одним из приоритетов команды является усиление позиции левого защитника.

Как сообщает Relevo, летом новый клуб придется искать 24-летнему левому защитнику мадридского клуба Франу Гарсии. Ему не удалось впечатлить Карло Анчелотти на протяжении сезона и тренер больше на него не рассчитывает.

Анчелотти настаивает на том, чтобы клуб продлил контракт с Ферланом Менди и купил у Баварии Альфонсо Дэвиса. Альтернативой Дэвису является Мигель Гутьеррес из Жироны.

Фран Гарсия минувшим летом перешел в Реал Мадрид из Райо Вальекано за 5 миллионов евро. В текущем сезоне он выходил в 30 матчах, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

Отметим, что Фран Гарсия является воспитанником академии Реала Мадрид.