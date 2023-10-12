Защитников ограничили в возможностях. Дель Пьеро оценил современный футбол

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро считает, что сейчас защитникам разрешено гораздо меньше, чем в то время, когда он играл.

«Оборона имеет решающее значение, и в Италии мы превратили её в искусство. Но теперь всё иначе – у защитников почти нет пространства для маневра, им практически нельзя касаться других игроков. Раньше футбол был веселее», – цитирует Алессандро Дель Пьеро Marca.

Алессандро Дель Пьеро забил 208 голов за «Ювентус». Это лучший показатель в истории клуба из Турина.