Защитник Ювентуса посвятил победу над Миланом скандальному Фаджоли

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо поделился своими впечатлениями после победы в последнем матче Серии А против "Милана".

Туринская команда играла на выезде и увезла викторию со счетом 1:0.

После матча Рабьо заявил, что посвящает победу своему одноклубнику Николо Фаджоли, который попал в громкий скандал с игрой в букмекерских конторах.

"Эта победа имеет огромное значение для нас. Мы хотели показать, что мы здесь, и что в этом году нашей целью является финиш в первой четверке. Сегодня вечером мы сумели достичь этого, как и в плане нашего подхода к игре. Нам нужно проводить все матчи таким образом.

Мы - команда. Мы все знаем, что Николо прошел через трудные моменты. Он тренируется с нами каждый день, и мы посвящаем эту победу ему. Мы поддерживаем его и стараемся выигрывать ради него. Также, я надеюсь, что Данило вернется к следующему матчу. Если его не будет, я готов снова быть капитаном", - цитирует Рабьо журналист Альфредо Педулла.