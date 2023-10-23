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Защитник Ювентуса посвятил победу над Миланом скандальному Фаджоли

Новости футбола Сегодня, 04:14
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Защитник Ювентуса посвятил победу над Миланом скандальному Фаджоли Защитник Ювентуса посвятил победу над Миланом скандальному Фаджоли

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо поделился своими впечатлениями после победы в последнем матче Серии А против "Милана".

Туринская команда играла на выезде и увезла викторию со счетом 1:0.

После матча Рабьо заявил, что посвящает победу своему одноклубнику Николо Фаджоли, который попал в громкий скандал с игрой в букмекерских конторах.

"Эта победа имеет огромное значение для нас. Мы хотели показать, что мы здесь, и что в этом году нашей целью является финиш в первой четверке. Сегодня вечером мы сумели достичь этого, как и в плане нашего подхода к игре. Нам нужно проводить все матчи таким образом.

Мы - команда. Мы все знаем, что Николо прошел через трудные моменты. Он тренируется с нами каждый день, и мы посвящаем эту победу ему. Мы поддерживаем его и стараемся выигрывать ради него. Также, я надеюсь, что Данило вернется к следующему матчу. Если его не будет, я готов снова быть капитаном", - цитирует Рабьо журналист Альфредо Педулла.

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