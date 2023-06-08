Защитник "Вест Хэма" Эмерсон установил уникальный рекорд

Защитник лондонского “Вест Хэма” и сборной Италии Эмерсон Палмиери стал первым в истории футболистом, который выиграл все современные европейские клубные турниры УЕФА.

В составе английского клуба итальянец выиграл Лигу Конференций, обыграв в финале “Фиорентину” со счетом 2:1. До этого Эмерсон выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе “Челси”.

Стоит отметить, что 28-летний Эмерсон в составе сборной Италии становился победителем чемпионата Европы. Кроме того, он выиграл с “Челси” Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.