Защитник “Спортинга” перешел в “Тоттенхэм”

Защитник “Спортинга” Педро Порро перешел в “Тоттенхэм”.

На сайте “шпор” сообщили об аренде 23-летнего футболиста.

Также в контракте сторон есть пункт об обязательном выкупе игрока. Летом этого года Порро сможет стать полноценным игроком лондонского клуба за 45 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Порро сыграл в 14 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.