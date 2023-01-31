Защитник "Шахтера" Кривцов перешел в клуб Бекхэма

Пресс-служба “Интера Майами”, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, на официальном сайте объявила о переходе защитника донецкого “Шахтера” Сергея Кривцова.

Футболист перешел в американский клуб на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 31 декабря 2024 года с возможностью продления еще на год.

31-летний Кривцов выступал за “Шахтер” с 2010 года. Всего он провел за клуб 224 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за запорожский “Металлург”. За сборную Украины сыграл 31 матч.

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