Защитник сборной Турции продает на аукционе футболки Месси, Мбаппе и Неймара

Защитник сборной Турции Мерих Демирал выставит на аукцион футболки Лионеля Месси, Килина Мбаппе и Неймара, на которых также есть автографы футболистов.

Все средства, вырученные с продажи, будут переданы пострадавшим от землетрясения в Турции.

“Мы продаем футболку Месси, которую он подписал прямо после игры. Килиан Мбаппе и Неймар тоже присоединились к нашей акции”, - сказал он.

Напомним, что в результате страшного землетрясения в Сирии и Турции погибло свыше 20 тысяч человек.