Защитник сборной Франции хочет покинуть ПСЖ

Защитник ПСЖ и сборной Франции Преснел Кимпембе намерен покинуть команду.

Как пишет L'Equipe, 27-летний французский футболист хочет сменить клуб уже зимой.

Отметим, что контракт опытного игрока рассчитан до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции защитник сыграл в восьми матчах.