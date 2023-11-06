Центральный защитник Реала продлил контракт с клубом, сообщил журналист Фабрицио Романо.

После Винисиуса и Родриго, Эдер Милитао также скоро подпишет новое соглашение с Реалом. Он будет действовать до июня 2028 года, об этом договорились год назад. В контракте также будет указана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

В 2018 году его приобрели за семь миллионов евро у Порту, за которого он позже отыграл один сезон. 14 марта 2019 года Реал Мадрид объявил, что Милитао согласился заключить с испанским клубом контракт на шесть лет и перейдет следующим летом. Реал воспользовался опцией в контракте Милитао и выкупил его за 50 миллионов евро.

20 января 2021 года в матче 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно он забил свой первый гол за "бланкос", однако этого не хватило для победы, и команда сенсационно покинула турнир. Первый гол в Ла Лиге Милитао забил 1 мая 2021 года в домашнем матче против Осасуны, матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В этом сезоне футболист провел всего 50 минут за мадридский клуб, он восстанавливается после травмы.