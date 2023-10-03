Защитник Реала получил дисквалификацию на три матча

Защитнику "Реала" Начо была вынесена дисквалификация на три матча в Ла Лиге, и он рискует пропустить матч против "Барселоны", как сообщает Marca.

В матче против "Жироны" игрок "Реала" совершил жесткий фол на Кристиане Порто и был удален прямой красной карточкой, в то время как игрок соперника получил травму. Комитет по соревнованиям принял решение о наказании, приостановив Начо на три матча.

"Дисквалификация на три матча за использование опасного приема, причинившего ущерб, который вредит способностям пострадавшей стороны, с дополнительным штрафом для клуба в размере 1 050 и для нарушителя - 600 (статья: 122)", - гласит решение.

Это решение было повлияно травмой Кристиана Порто, который не мог покинуть поле самостоятельно и был доставлен в больницу. Ожидается, что "Реал Мадрид" подаст апелляцию на это решение. Команде Карло Анчелотти останется всего один центральный защитник, Рюдигер, на ближайший матч.

Если наказание не будет уменьшено, Начо пропустит матчи против "Осасуны", "Севильи" и "Барселоны".