Защитник ПСЖ получил серьезную травму и выбыл до конца сезона

Защитник ПСЖ Преснел Кимпембе в этом сезоне больше не поможет своей команде.

Об этом заявил главный тренер парижан Кристоф Галтье.

“У него сильная боль в ахилловом сухожилии. Скорее всего, это очень серьёзно”, - сказал он.

Напомним, что травму футболист получил в матче 25-го тура Лиги 1 с “Марселем”. На 16-й минуте его унесли с поля на носилках.