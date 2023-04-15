Защитник "МЮ" получил перелом ноги

Защитник “Манчестер Юнайтед” Лисандро Мартинес получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Журналист ESPN Эстебан Эдул сообщает, что пока не ясно, потребуется ли операция защитнику "Манчестер Юнайтед" или лучше дать кости зажить самостоятельно.

Травма была получена аргентинцем в конце матча 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи" (2:2). Когда Мартинес покидал поле, он не мог наступать на больную ногу.

Игроки "Севильи" Маркос Акунья и Гонсало Монтьель помогли футболисту выйти за его пределы.