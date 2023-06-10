Защитник московского “Динамо” Ордец хочет вернуться в сборную Украины

Украинский защитник московского “Динамо” Иван Ордец хотел бы получить вызов в сборную Украины.

В интервью для YouTube-канала THE GAME он сказал, что такое решение зависит от главного тренера национальной команды.

Напомним, что недавно украинскую сборную возглавил Сергей Ребров.

В прошлом сезоне Ордец играл на правах аренды в немецком "Бохуме".

Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.