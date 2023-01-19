Защитник "Марселя" Байи серьезно наказан в Лиге 1. Он сломал ребра сопернику

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по защитнику “Марселя” Эрику Байи, который в борьбе за мяч ударил ногой в грудь футболиста “Йера” Альмике Ндиая в матче Кубка Франции, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Байи наказан дисквалификацией на семь матчей. Ндиай в результате удара получил несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение.

28-летний Байи выступает за “Марсель” на правах аренды, а его трансфер принадлежит “Манчестер Юнайтед”. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2024 года.

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