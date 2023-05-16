Защитник "Манчестер Сити" заинтересовал другие клубы АПЛ

Защитник “Манчестер Сити” Тэйлор Харвуд-Беллис привлек внимание со стороны “Ньюкасла”, который по итогам сезона может пробиться в Лигу чемпионов.

Также за молодым талантом следят "Фулхэм" и "Вест Хэм".

“Горожане” пока не приняли решение по будущему игрока.

Его контракт с "Манчестер Сити" заканчивается в конце следующего сезона.

В этом сезоне защитник играет в аренде в "Бёрнли", с которым выиграл Чемпионшип.