Защитник “Манчестер Сити” Уокер может оказаться за решеткой

Защитник “Манчестер Сити” Кайл Уокер оказался в центре скандала после своего последнего визита в бар.

В воскресенье вечером футболист в компании друзей злоупотреблял алкоголем, после чего пьяный футболист снял штаны и показал свой пенис.

По данным СМИ, полицейские могут допросить футболиста в рамках дела по обвинению в непристойном поведении.

Таким образом, ему грозит лишение свободы на 2 года.