Защитник Манчестер Сити переходит в Барселону

Португальский защитник Жоау Канселу переходит из Манчестер Сити в каталонскую Барселону на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере.

Прошлый сезон португалец начинал в Манчестер Сити, но уже зимой перебрался в Германию. Мюнхенская "Бавария" взяла игрока в аренду до конца сезона 2022-23.

Таким образом, игрок стал ненужным никому, потому что из-за конфликта с Пепом Гвардиолой, испанский специалист не хотел видеть игрока в своем коллективе.

Каталонская Барселона – единственная команда, проявлявшая интерес к португальскому крайнему защитнику. Однако из-за финансовой составляющей не могла оформить этот контракт. Пока все вопросы решены и Канселу переходит к испанскому гранду. Аренда с возможностью выкупа игрока. Сам игрок готов уже сегодня лететь в Барселону.

В Манчестер Сити Жоау Канселу провел 98 матчей, забил пять мячей и отдал 11 голевых передач. В Мюнхене португалец отыграл 15 поединков, однажды забил и оформил четыре ассиста.