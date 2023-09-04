Защитник Ман Сити объяснил, почему не согласился перейти в Баварию

Футболист Манчестер Сити Кайл Уокер мог продолжить карьеру в Бундеслиге. Его контракт с “горожанами” заканчивается летом 2024 года. К тому же, как сообщает goal.com, у футболист были размолвки с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Этими факторами хотела воспользоваться Бавария, однако Уокер ответил немецкому клубу отказом.

"Это было близко, - сказал футболист. - Понравился бы мне этот опыт? Конечно. Бавария - это великий клуб.

Но почему я должен уходить, если меня устраивает то количество игрового времени, которое у меня есть сейчас? Это всё, что я хочу. Бавария - великий клуб. А переход Кейна только подтверждает, что это не было бы шагом назад. В глубине души я всегда хотел играть за Ман Сити. Но мне нужно поступать правильно и смотреть на то, насколько продолжительный контракт мне предложит клуб.

Это мой седьмой сезон здесь. Я себя уже чувствую ветераном. Мне нравится это место. Здесь я испытывал чувства, о которых только мечтал. Так почему я должен покидать этот клуб? У меня есть контракт и я буду играть до тех пор, пока он не закончится или меня не продадут", - признался Уокер.