Защитник "Ливерпуля" Робертсон установил рекорд АПЛ

Шотландский защитник “Ливерпуля” Эндрю Робертсон стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Шотландец вышел на первое место среди лучших ассистентов АПЛ на позиции защитника. Робертсон отдал свой 54-й голевой пас и опередил экс-защитника “Эвертона” Лейтона Бейнса (53).

В нынешнем сезоне 28-летний Робертсон провел за “Ливерпуль” 18 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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