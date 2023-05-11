Защитник “Кристалл Пэлас” заинтересовал "МЮ"

Защитник “Кристалл Пэлас” Марк Гехи стал еще ближе к смене клуба.

Как пишет источник, английский футболист попал на радары “Манчестер Юнайтед”.

Гранд АПЛ пристально наблюдает за английским защитником, который является воспитанником "Челси".

За игрока “МЮ” придется заплатить около 55 миллионов евро.

Интересно, что по условиям контракта 20% от этой суммы получит "Челси".