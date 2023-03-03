Защитник "Челси" назвал причину неяркой игры Мудрика

Сенегальский защитник лондонского “Челси” Калиду Кулибали поделился мнением об игре украинского полузащитника Михаила Мудрика.

“Мудрик - очень быстрый, он отлично играет один в один. Поэтому Михаил может очень помочь ”Челси". Но ему нужен мяч в ногах, чтобы делать разницу. Наша задача - доставить мяч ему. Каждому футболисту нужно время на адаптация, так что Мудрик ничем не отличается от других. Мы уверены, что он поведет нас вперед", - приводит слова Кулибали The Sun.

В нынешнем сезоне 22-летний Мудрик провел за “Челси” шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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