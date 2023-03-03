Защитник "Челси" назвал причину неяркой игры Мудрика
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен
Сенегальский защитник лондонского “Челси” Калиду Кулибали поделился мнением об игре украинского полузащитника Михаила Мудрика.
“Мудрик - очень быстрый, он отлично играет один в один. Поэтому Михаил может очень помочь ”Челси". Но ему нужен мяч в ногах, чтобы делать разницу. Наша задача - доставить мяч ему. Каждому футболисту нужно время на адаптация, так что Мудрик ничем не отличается от других. Мы уверены, что он поведет нас вперед", - приводит слова Кулибали The Sun.
В нынешнем сезоне 22-летний Мудрик провел за “Челси” шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
Не пропустите: Украинский талант перешел в АЗ.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:42 Месси, Дибала и другие: назван состав Аргентины на мартовские матчи
Новости футбола Сегодня, 12:42 Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии
Новости футбола Вчера, 17:03 "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании
Новости футбола Вчера, 12:42 "Барселона" подписала сына легенды футбола
Новости футбола 01 мар 2023, 16:46 "Арсенал" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
Новости футбола 01 мар 2023, 16:41 "Манчестер Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в Кубке Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:42 Месси, Дибала и другие: назван состав Аргентины на мартовские матчи Новости футбола Сегодня, 14:30 Защитник "Челси" назвал причину неяркой игры Мудрика Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Аякса" Новости футбола Сегодня, 13:55 Главный тренер ПСЖ рассказал, сможет ли Неймар сыграть с "Баварией" Новости футбола Сегодня, 13:42 "Барселоне" запрещают покупать новых футболистом летом Новости футбола Сегодня, 13:30 Руководство "Челси" сделало предупреждение главному тренеру Новости футбола Сегодня, 13:15 Фирмино принял решение по своему будущему в "Ливерпуле" Новости футбола Сегодня, 12:55 Украинский талант перешел в АЗ Новости футбола Сегодня, 12:42 Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 12:30 "Барселона" продлила контракт с ветераном команды
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Аталанта - Удинезе 4 марта 2023 года Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Милан 4 марта 2023 года Футбол 05 мар 2023 Прогноз на матч Рома - Ювентус 5 марта 2023 года Футбол 05 мар 2023 Прогноз на матч Бетис - Реал Мадрид 5 марта 2023 года