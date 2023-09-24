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Защитник Брентфорда интересен европейским грандам

Новости футбола Сегодня, 09:40
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Защитник Брентфорда интересен европейским грандам Защитник Брентфорда интересен европейским грандам

Шотландский защитник лондонского Брентфорда зимой может сменить команду. Об этом сообщает издание Goal.com.

Несмотря на то, что трансферное окно в европейском футболе только недавно закрылось, команды уже начали работу над новым усилением состава. По информации источника Аарон Хики заинтересовал несколько именитых команд, в число которых входят Бавария, Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Трансфермаркт оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Отметим, что Хики только прошлым летом перешел в Брентфорд из Болоньи за 16.5 миллионов евро. Сам футболист является воспитанником шотландского Хартса и уже привлекается к играм за национальную сборную Шотландии.

Добавим, что 21-летний футболист за свой нынешний клуб провел во всех турнирах 33 матча, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, что вчера Брентфорд на своем поле проиграл Эвертону в рамках шестого тура английской Премьер Лиги.

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