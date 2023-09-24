Защитник Брентфорда интересен европейским грандам

Шотландский защитник лондонского Брентфорда зимой может сменить команду. Об этом сообщает издание Goal.com.

Несмотря на то, что трансферное окно в европейском футболе только недавно закрылось, команды уже начали работу над новым усилением состава. По информации источника Аарон Хики заинтересовал несколько именитых команд, в число которых входят Бавария, Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Трансфермаркт оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Отметим, что Хики только прошлым летом перешел в Брентфорд из Болоньи за 16.5 миллионов евро. Сам футболист является воспитанником шотландского Хартса и уже привлекается к играм за национальную сборную Шотландии.

Добавим, что 21-летний футболист за свой нынешний клуб провел во всех турнирах 33 матча, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, что вчера Брентфорд на своем поле проиграл Эвертону в рамках шестого тура английской Премьер Лиги.