Защитник "Бенфики" может перебраться в чемпионат России
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Бенфики/Автор неизвестен
Защитник “Бенфики” Томаш Тавареш может стать футболистом московского “Спартака".
Как пишет издание Record, 21-летний португальский защитник надеется реанимировать карьеру в России.
В прошлом сезоне футболист играл в аренде за “Базель”, где получил разрыв “крестов”.
В этом сезоне он восстановился после травмы, но пока не сыграл ни в одном матче.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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