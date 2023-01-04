Защитник "Бенфики" может перебраться в чемпионат России

Защитник “Бенфики” Томаш Тавареш может стать футболистом московского “Спартака".

Как пишет издание Record, 21-летний португальский защитник надеется реанимировать карьеру в России.

В прошлом сезоне футболист играл в аренде за “Базель”, где получил разрыв “крестов”.

В этом сезоне он восстановился после травмы, но пока не сыграл ни в одном матче.