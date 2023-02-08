Защитник "Баварии" работал с оперным певцом: он рассказал зачем

Защитник “Баварии” Дайот Упамекано проводил занятия с оперным певцом над вокальной техникой.

Как рассказал футболист в интервью Bild, такие уроки помогли ему нужны были для того, чтобы громко кричать на поле.

По словам 24-летнего игрока сборной Франции, после матчей у него часто болело горло и появлялась хрипота. После занятий со специалистом ситуация исправилась.

Отметим, что в этом сезоне на счету Упамекано один ассист в 27 матчах за “Баварию".