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Защитник "Баварии" работал с оперным певцом: он рассказал зачем

Новости футбола Сегодня, 05:54
Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен

Защитник “Баварии” Дайот Упамекано проводил занятия с оперным певцом над вокальной техникой.

Как рассказал футболист в интервью Bild, такие уроки помогли ему нужны были для того, чтобы громко кричать на поле.

По словам 24-летнего игрока сборной Франции, после матчей у него часто болело горло и появлялась хрипота. После занятий со специалистом ситуация исправилась.

Отметим, что в этом сезоне на счету Упамекано один ассист в 27 матчах за “Баварию".

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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