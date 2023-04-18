Защитник "Баварии" Дэвис заинтересовал европейские топ-клубы

"Реал" и "Манчестер Сити" заинтересовались защитником "Баварии" Альфонсо Дэвисом.

По информации портала Bayern&Germany, европейские гранды готовы предложить чемпиону Германии за 22-летнего канадца большие суммы в летнее трансферное окно

В текущем сезоне канадец провел 36 матчей за мюнхенский клуб, забил три гола и отдал восемь голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает молодого таланта в 70 миллионов евро.

Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.