Защитник "Баварии" Дэвис заинтересовал европейские топ-клубы
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Баварии
"Реал" и "Манчестер Сити" заинтересовались защитником "Баварии" Альфонсо Дэвисом.
По информации портала Bayern&Germany, европейские гранды готовы предложить чемпиону Германии за 22-летнего канадца большие суммы в летнее трансферное окно
В текущем сезоне канадец провел 36 матчей за мюнхенский клуб, забил три гола и отдал восемь голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает молодого таланта в 70 миллионов евро.
Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.
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