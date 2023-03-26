Защитник "Баварии" Дэвис рассказал о проблемах в жизни футболистов

Защитник мюнхенской “Баварии” и сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал, какие проблемы он испытывает в жизни.

“Безусловно, жизнь профессионального футболиста классная. Мы можем наслаждаться жизнью. Но нам нечего делать после тренировок. Например, у меня нет семьи. Моя девушка не живет со мной, поэтому я сам по себе. Порой мне бывает скучно, учитывая, что все мои друзья бывают на работе. У меня, наверное, всего пятеро друзей. Я популярный лузер”, – сказал Дэвис в эфире Twitch.

В нынешнем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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