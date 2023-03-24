Защитник “Барселоны” уже точно пропустит матч с "Реалом"

Защитник “Барселоны” Андреас Кристенсен не поможет своей команде в матче полуфинала Кубка Испании против “Реала”.

Вчера футболист сборной Дании травмировался в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2024 со сборной Финляндии (3:1).

По информации издания AS, у датчанина разрыв левой икроножной мышцы. На восстановление у него уйдет около 3-4 недель.

Матч “Барселоны” и “Реала” в Кубке Испании пройдет 5 апреля.