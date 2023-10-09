Защитник Барселоны получил серьезную травму
Новости футбола Сегодня, 10:18
Фото: GETTY IMAGES
Игрок «Барселоны» Жюль Кунде не сможет сыграть в Эль Класико против «Реала», которое состоится 28 октября, сообщает Mundo Deportivo. У французского защитника диагностировали растяжение боковой внутренней связки колена. Это означает, что Кунде будет восстанавливаться не менее одного месяца.
Жюль Кунде получил травму в столкновении с партнером по команде. Во время матча против «Гранады» на ногу французу упал Гави.
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